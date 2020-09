Zum Geburtstag beschenkt sich Thiem gleich doppelt

Dominic Thiem ist souverän in die 3. Runde der US Open eingezogen. Österreichs Tennisstar besiegte an seinem 27. Geburtstag den Inder Sumit Nagal 6:3, 6:3, 6:2 und scheint damit für die Jagd nach seinem ersten Grand-Slam-Titel gerüstet zu sein.

SN/ap Dominic Thiem nutzte den Corona-Lockdown abseits des Platzes.