Zum Geburtstag schenkt sich Dominic Thiem sein "neues Zuhause"

Eine Homepage samt dem Logo "DT" sollen Österreichs Tennisstar helfen eine Marke zu werden. Sportlich will er sich bei den US Open weiter ins Rampenlicht spielen.

Für Dominic Thiem war das Zweitrundenduell am Donnerstag (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) mit Sumit Nagal eine Pflichtaufgabe bei den US Open, für den Inder hingegen das Spiel seiner Karriere. Von "business as usual" wollte Österreichs Tennisstar im Vorfeld aber nichts wissen. Zum einen feierte er seinen 27. Geburtstag und außerdem war Thiem in puncto Marketing tätig und präsentierte seine neue Homepage www.dominicthiem.at samt Logo.

"Das war wichtig und ein kleiner fehlender Puzzlestein", sagt der Weltranglistendritte. Auf der Website, ...