Zverev erreichte in Melbourne erstes Grand-Slam-Halbfinale

Alexander Zverev hat am Mittwoch erstmals das Halbfinale eines Tennis-Grand-Slam-Turniers erreicht. Der 22-jährige Deutsche besiegte in seinem ersten Viertelfinale bei den Australian Open den Schweizer Stan Wawrinka nach einem Fehlstart mit 1:6,6:3,6:4,6:2. Zverev trifft am Freitag entweder auf Österreichs Star Dominic Thiem oder den Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal (seit 09.30 Uhr MEZ im Gang).

SN/APA (AFP)/WILLIAM WEST Im Falle von Thiems Aufstieg wäre Zverev der Halbfinal-Gegner