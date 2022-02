Zverev müht sich in Acapulco um fünf Uhr früh zum Sieg

Alexander Zverev hat beim Tennis-Turnier in Acapulco eine weitere Enttäuschung abgewendet. Der deutsche Olympiasieger rang den Amerikaner Jenson Brooksby in einer Nachtschicht 3:6,7:6(10),6:2 nieder und steht in der 2. Runde. Die Partie ging erst um 4.55 Uhr Ortszeit zu Ende - noch nie wurde auf der ATP-Tour eine Begegnung später beendet. Die bisherige Bestmarke in dieser Hinsicht hielten Lleyton Hewitt und Marcos Baghdatis, die 2008 bei den Australian Open bis 4.33 spielten.

SN/APA/AFP/PEDRO PARDO Night Session für Zverev in Acapulco

Im zweiten Satz wehrte Zverev gegen Brooksby zwei Matchbälle ab, ehe er die Begegnung nach 3:20 Stunden doch noch gewann und nun auf seinen Landsmann Peter Gojowczyk trifft. Im vergangenen Jahr hatte Zverev das Turnier in Mexiko gewonnen.