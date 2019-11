Zverev unterzieht sich Augen-Operation

Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev plant nach seiner Südamerika-Tour mit Roger Federer eine Augenoperation. Das kündigte der 22 Jahre alte Hamburger am Samstag nach seiner Semifinalniederlage gegen Dominic Thiem bei den ATP Finals in London an.

SN/APA (AFP)/DANIEL LEAL-OLIVAS Zverev will seine Hornhautverkrümmung eliminieren