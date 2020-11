Zwei Gesetzte zum Linz-Auftakt ausgeschieden

Zum Auftakt des Tennis-Turniers Upper Austria Ladies in Linz hat am Montag nur eine von drei gesetzten Spielerinnen das Achtelfinale erreicht. Während Jekaterina Alexandrowa (RUS-4) souverän weiterkam, zogen Dajana Jastremska (UKR-3) gegen Greet Minnen aus Belgien und Bernarda Pera (USA-8) gegen die Weißrussin Alexandra Sasnowitsch schon in Runde eins glatt den Kürzeren.

Am Dienstag ist mit Julia Grabher die erste von zwei Österreicherinnen im Einzel-Einsatz, sie trifft auf die Rumänin Sorana Cirstea. Barbara Haas bekommt es erst am Mittwoch mit der als Nummer 5 gesetzten Russin Veronika Kudermetowa zu tun. Quelle: APA