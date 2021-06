Zwei Tenniswelten in Roland Garros

Einzigartige Ära bei Männern und Frauen: Während Djoković und Nadal weiter dominieren, ist das Damentennis unvorhersehbar wie noch nie.

Die entscheidende Phase der French Open hat so begonnen, wie sich die Kräfteverhältnisse im Welttennis seit Jahren darstellen. Wieder einmal haben sich die jungen Herausforderer auf den Weg gemacht, um die Vorherrschaft der Allzeitgrößen zu beenden. Und wieder einmal ist es Novak Djoković und Rafael Nadal - zumindest vorerst - gelungen, sie vor allem über best of five in die Schranken zu weisen. Zwei Sätze lang spielte Lorenzo Musetti groß auf, die Sensation schien möglich. Dann musste der 19-jährige Italiener ...