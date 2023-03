1000 Kinder tobten sich mit den ÖSV-Stars in Hinterglemm aus

Beim Finale der ÖSV-KinderSchneeTage konnten 1000 Volksschulkinder aus dem Land Salzburg unterschiedliche Wintersportarten spielerisch entdecken und ausprobieren. Dazu gab es Autogramme von Stars wie Mirjam Puchner oder Manuel Feller.

Die nächsten Stefan Krafts an der Schanze.

Egal ob Skifahren, Skispringen, Freestyle, Snowboarden oder Biathlon - immer stand der Spaß an erster Stelle.

Zahlreiche ÖSV-Stars wie Mirjam Puchner und Manuel Feller, der Big Air-Vizeweltmeister Lukas Müllauer, der Snowboard-Vizeweltmeister Arvid Auner, der Biathlet Felix Leitner oder die Skispringer Lisa Eder ließen sich dieses einzigartige Sportfest nicht entgehen und verteilten fleißig Autogrammkarten und standen den Kindern mit Tipps und Tricks helfend zur Seite. Mirjam Puchner war begeistert: "Es ist toll, dass die Kinder sich draußen austoben können. Heute verbringen durch Internet oder Social Media viele einfach zu viel Zeit ohne Bewegung daheim. Hoffentlich nehmen die Kinder von dem Tag in Hinterglemm viel mit."



Auch ÖSV-Vizepräsident Kurt Steinkogler und SLSV-Präsident Bartl Gensbichler machten sich persönlich ein Bild von der gelungenen Veranstaltung.





Seit 2013 wurden rund 90.000 Kinder mit den ÖSV-KinderSchneeTagen für Aktivitäten im Schnee begeistert. Zahlreiche ÖSV-Vereine organisieren jährlich diese Sport-Feste und bieten damit tausenden Kindern die Möglichkeit, einen wertvollen Einblick in den Wintersport zu erhalten. Unterstützt werden sie dabei vom offiziellen ÖSV-Partner SPAR Natur*pur.