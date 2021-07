2000 Tage mit dem Rollstuhl - der harte Weg des Skispringers Lukas Müller zurück ins Leben

2000 Tage, 48.000 Stunden oder 2.880.000 Minuten. So lang ist Lukas Müllers Unfall her. Ein Absturz, dem - wie so oft - ein Höhenflug vorausging. Bis heute überrascht sich der ehemalige Skispringer immer wieder selbst.

Absolut unglaublich. So bezeichnet Lukas Müller die vergangenen fünf Jahre. Dabei sind sie so anders verlaufen, als er es sich damals erwartet oder sogar erhofft hätte. Müllers Skisprungkarriere befand sich gerade erst in der Entwicklung. Der heute 29-Jährige galt als großes Talent, holte bei Juniorenweltmeisterschaften insgesamt drei Goldmedaillen und sammelte 2009 in Kuopio, Finnland, seine ersten Weltcuppunkte. In derselben Saison nahm er auch erstmals an der Vierschanzentournee teil und erzielte beim Auftaktspringen in Oberstdorf mit dem sechsten Platz ...