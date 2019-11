23-jährige Kärntnerin überraschte mit erstem Podestplatz in Levi

Gleich im ersten Slalom der Saison und für sie selbst unerwartet ist Katharina Truppe erstmals im Ski-Weltcup auf das Podest gefahren. Mit Rang drei hinter US-Star Mikaela Shiffrin und Wendy Holdener aus der Schweiz festigte die 23-jährige Kärntnerin am Samstag in Levi ihre Führungsrolle im derzeitigen ÖSV-Aufgebot.

Als Truppe - da war die Halbzeit-Leaderin Petra Vlhova noch auf den Beinen und im Rennen - Rang vier drohte, schaute sie gar nicht mehr hin. Doch dann schied Vlhova aus. "Und auf einmal ging es schnell", gab Truppe später zu Protokoll. Für den ungläubigen Blick auf die Großbildleinwand im Zielgelände blieb zuvor nicht viel Zeit, Teamkollegin Katharina Huber sprang bereits für Gratulationen heran.

"Für Levi, wo es wirklich noch nie gut gelaufen ist, wäre auch ein vierter Platz ein Highlight gewesen", sagte Truppe, die bei ihren drei Anläufen zuvor nie besser als 15. gewesen war. "Ich habe mit den Wellen im oberen Teil so meine Probleme. Heute hatte ich auch ein bisschen Glück, es ist ein perfekter Tag."

Eine Newcomerin ist Truppe längst nicht mehr. Vier Top-5-Ergebnisse und WM-Silber mit der Mannschaft 2019 in Aare hatte sie zuvor seit ihrem Weltcup-Debüt im Jänner 2015 eingefahren. Am Samstag gelang der bisher größte Coup im Weltcup. Besser als Vierte (Spindleruv Mlyn, März 2019) war die klein gewachsene Athletin bisher nicht gewesen.

Das ÖSV-Team sendete insgesamt positive Signale aus dem Ort, wo es für Siege traditionell Taufpatenschaften für Baby-Rentiere abgibt. Katharina Liensberger wurde beim ersten Antreten nach ihren Material-Querelen Siebente und zweitbeste Österreicherin. Unmittelbar dahinter legte Huber als Achte, und insgesamt Beste mit einer Startnummer über 15, ebenso eine weitere Talentprobe ab wie Franziska Gritsch. Die Tirolerin war mit Nummer 52 an den Start gegangen und landete noch vor Comeback-Läuferin Katharina Gallhuber auf Platz 14. Gritsch hatte schon in Sölden mit RTL-Rang sieben mächtig aufgezeigt.

Während Huber "super zufrieden" sein konnte, eint Liensberger und Gallhuber, die Olympia-Bronze-Medaillengewinnerin von 2018, eine mittlerweile gestiegene Erwartungshaltung. "Wenn man sich den Rückstand (3,24 Sek., Anm.) anschaut, ist da noch sehr viel Potenzial", bemerkte Liensberger. Denn die nun vierfache Levi-Siegerin Mikaela Shiffrin und Vlhova hatten einmal mehr ein anderes Tempo vorgegeben.

Auch Truppe fehlten auf Shiffrin, die mit ihrem 41. Slalomerfolg Langzeit-Rekordhalter Ingemar Stenmark überflügelte, schon beinahe zwei Sekunden. Ihr neu gewonnenes Selbstvertrauen vermochte dies aber nicht zu schmälern. Bereitwillig nahm sie die Bezeichnung als neue Teamleaderin an.

In den USA stehen am 30. November (Riesentorlauf) und 1. Dezember (Slalom) Shiffrins Heimspiele an. "Ich will mich nicht drauf festnageln, dass ich jetzt jedes Mal aufs Podest fahre", schickte Truppe voraus. "Mein Ziel war vor der Saison, dass ich mich in den Top-7 festige."

Eine erneut starke Teamleistung stellte die Tages-Dritte dann doch in Aussicht. Selbst für den Slalom, in dem es in den vergangenen drei Saisonen zu nur fünf ÖSV-Stockerlplätzen gereicht hat. "Ich glaube, man sieht wirklich, dass etwas weitergegangen ist und wir zurückschlagen können, sodass die ewige Flaute jetzt einmal beendet ist."

Quelle: APA