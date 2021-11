30 Jahre Ski-WM Saalbach-Hinterglemm: Petra Kronberger und ihr persönlicher WM-Rückblick

30 Jahre liegt sie zurück, die alpine Ski-WM Saalbach-Hinterglemm. Sie kam als Seriensiegerin ins Glemmtal. Das Pongauer Naturmädel galt als Multitalent. Die WM bescherte ihr Sieg und Niederlage.

Ihr Stern strahlte hell. 1989/90 gewann Petra Kronberger, geboren am 21. Februar 1969, den Gesamtweltcup. In der Saison 1990/91 fuhr sie die Konkurrentinnen in Grund und Boden, siegte bei acht Rennen. Und zwar in allen Disziplinen. Dann kam die Ski-WM in Saalbach.

Redaktion: Die Ski-WM Saalbach 1991 und Petra Kronberger:

Lässt sich das dort Erlebte in fünf Sätzen beschreiben?

Oder in einem einzigen Wort?

Petra Kronberger: In drei Wörtern: "Traum und Wirklichkeit".



Sie waren damals 22 Jahre ...