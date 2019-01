45.000 Besucher beim Nightrace in Schladming erwartet

Tausende Stunden Vorbereitung sind bereits für das 22. Nightrace in Schladming geleistet worden. Die Polizei rechnet mit rund 45.000 Zuschauern und hat ihr Verkehrskonzept hochgezogen: Es werden rund 4.000 Autos und 350 Busse erwartet. Parkplatzkapazitäten seien ausreichend vorhanden. Der Verkehrsfluss an den Ampelkreuzungen in Liezen und in Trautenfels wird durch die Exekutive überwacht.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Zuschauermagnet Schladming