Aare Gastgeber der letzten Ski-Rennen der Saison

Neun Jahre nach dem bisher letzten Finale ist Aare wieder Gastgeber des Saison-Ausklangs im alpinen Ski-Weltcup. Es ist zugleich die WM-Generalprobe vor den Welt-Titelkämpfen im Februar 2019. Die Damen bestreiten regelmäßig Technik-Rennen in der schwedischen Provinz Jämtland, die Herren waren zuletzt 2014 dort am Start.

Beim Weltcup-Finale 2009 fiel die bisher knappste Entscheidung um den Gesamtweltcup bei den Herren, der Norweger Aksel Lund Svindal gewann nach einem Ausfall von Benjamin Raich im Slalom die große Kugel mit zwei Punkten Vorsprung auf den Tiroler. Die einzige Kugel in der Saison 2008/2009 für Österreich eroberte in der Abfahrt Michael Walchhofer, der den Erfolg auch erst in Aare fixierte.

Schwer mit Kristall bepackt reisten die US-Amerikanerin Lindsey Vonn (Gesamt, Abfahrt, Super-G) und Svindal (Gesamt, Super-G) heim. Beide haben auch heuer wieder die Chance auf einen Kugelgewinn.

Aare kam im Herren-Weltcup zuletzt 2014 als Ersatzort zum Zug, weil wegen Schneemangels die Frankreich-Rennen von Val d'Isere verlegt werden mussten. Beste Erinnerungen daran hat Marcel Hirscher, der Salzburger gewann den Flutlicht-Riesentorlauf vor Ted Ligety (USA) und Stefan Luitz (GER) sowie den Slalom vor Felix Neureuther (GER) und Alexander Choroschilow (RUS).

Im Dezember 2015 waren die Weltcup-Damen das bisher letzte Mal in Aare am Start, das am Ufer des Aresjön und am Fuße des 1.420 m hohen Berges Areskutan liegt. Vonn sicherte sich den Sieg im Riesentorlauf vor der Tirolerin Eva-Maria Brem und Federica Brignone (ITA), Petra Vlhova (SVK) den Slalom vor Frida Hansdotter (SWE), Nina Löseth (NOR) und der am Samstag zurückgetretenen Salzburgerin Michaela Kirchgasser.

2007 war Aare Austragungsort der alpinen Ski-Weltmeisterschaften. Das Wetter bot mit Temperaturen von bis zu minus 30 Grad, leichtem Tauwetter, heftigen Schneefällen, Nebel, Sonnenschein und orkanartigem Wind alle Stückeln. Österreich gewann je drei Gold-, Silber- und Bronzemedaillen und damit die Medaillenwertung, von den erfolgreichen Läufern ist niemand mehr aktiv. Titelträger waren Nicole Hosp im Riesentorlauf, Mario Matt im Slalom und die Mannschaft mit Renate Götschl, Kirchgasser, Marlies Schild, Matt, Raich und Fritz Strobl.

Vor einem Jahr richtete Aare die Junioren-Weltmeisterschaften aus, sie waren für Österreich ebenfalls äußerst erfolgreich verlaufen. Mit drei Gold-, vier Silber und fünf Bronzemedaillen gewann man auch die Medaillenwertung. Mit der Vorarlbergerin Katharina Liensberger schaffte es eine Edelmetall-Gewinnerin von damals auch heuer zum Weltcup-Finale, sie hatte bei der Aare-Junioren-WM Silber im Riesentorlauf und mit der Mannschaft gewonnen.

