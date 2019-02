Aare-OK trotz "herausfordernder Bedingungen" stolz auf WM

Die Organisatoren der alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Aare haben in der Schluss-Pressekonferenz nochmals versichert, alles ihnen Mögliche versucht zu haben. Die Bedingungen seien wegen der schwierigen Wetterverhältnisse herausfordernd gewesen, sagte CEO Niklas Carlsson. "Wir können stolz sein, was wir erreicht und getan haben." Bis Samstag kamen 87.000 Zuschauer zu den Rennen.

"Wir können stolz sein, was wir erreicht und getan haben"