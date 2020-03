Die Italienerin Federica Brignone ist die neue Ski-Weltcup-Gesamtsiegerin. Die 29-Jährige durfte am Mittwochabend vorzeitig jubeln, da die letzten drei Saisonbewerbe in Aare - Parallel-Slalom, Riesentorlauf und Slalom - wegen des Coronavirus abgesagt wurden. Brignone setzte sich dadurch in der Endabrechnung 153 Punkte vor der US-amerikanischen Titelverteidigerin Mikaela Shiffrin durch.

SN/APA (Keystone)/ALESSANDRO DELLA Brignone ist die erste italienische Gesamtweltcupsiegerin