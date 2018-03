Die Abfahrtstrainings beim alpinen Ski-Weltcupfinale am Dienstag in Aare sind nun mit 12.00 Uhr für die Damen und 13.15 für die Herren angesetzt worden. Die Herren hätten ursprünglich vormittags trainieren sollen. Weil es am Montag in Aare aber den ganzen Tag schneite und sich am Dienstag erst im Laufe des Vormittags Besserung einstellen soll, entschied man sich vorzeitig zur Verlegung.

