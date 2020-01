Österreichs regierender Abfahrt-Staatsmeister Manuel Traninger hat sich am Samstag in der Europacup-Abfahrt in Wengen eine schwere Knieverletzung zugezogen. Der Steirer kam nach dem Sprung über den Hundschopf zu Sturz, erlitt eine Impressionsfraktur, einen Riss des vorderen Kreuzbandes und einen Riss des Außen- und Innenmeniskus im linken Knie.

Die Verletzungen wurden am Samstagabend bei einer MRT-Untersuchung diagnostiziert, der 21-jährige Traninger wurde am Sonntag in Hochrum operiert. Quelle: APA