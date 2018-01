Abfahrtstraining in Kitzbühel ließ Gemüter hochgehen

Das erste Training für die Weltcup-Abfahrt der Ski-Herren am Samstag in Kitzbühel hat die Gemüter der Athleten nach dem Abschwingen hochgehen lassen. Vor allem die Sprünge in Mausefall und Alte Schneise gingen auf den schnellen Schneeverhältnissen bei hohem Luftstand zu weit. Weil Regen und Schnee kommen und das nächste Training erst Donnerstag stattfindet, bleibt für Adaptierungen Zeit.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Der Südtiroler lag beim ersten Abtasten vorne