Die Abfahrt aus Gröden wird nächsten Freitag (27. Dezember) in Bormio nachgeholt. Das gab der Skiweltverband (FIS) am Sonntag bekannt. Das Rennen soll im Gegensatz zur ohnehin geplanten Weltcup-Abfahrt am 28. Dezember nicht über die volle Distanz gehen. Das sei sonst zu anstrengend, hatte FIS-Rennchef Markus Waldner tags zuvor gesagt. Am Sonntag (29. Dezember) folgt in Bormio eine Kombination.

Quelle: Apa/Dpa