Absage: Goldi-Cup beugt sich Coronavirus

Ex-Skisprungstar Andreas Goldberger geht erst 2022 wieder auf Talentsuche.

14 Jahre lang war der Talentecup von Ex-Skisprungstar Andreas Goldberger ein Fixpunkt für sportbegeisterte Kids. Rund 4000 Kinder sind den Anweisungen des zweifachen Gesamtweltcup-Gewinners, Tourneesiegers und Skiflug-Weltmeisters schon gefolgt - und sind so mit dem Skisprung-Sport in Berührung gekommen. Seit Dienstag steht fest: Heuer wird es keinen Goldi-Cup geben, das Coronavirus bremst Goldberger und seine Crew aus. "Wir haben bis zuletzt noch darauf gehofft, dass wir die Serie mit fünf Stopps in fünf Bundesländern in kompakter Form in den Semesterferien durchziehen können, aber leider muss der Goldi-Cup dieses Jahr ausfallen. Eine Durchführung wäre schlicht unverantwortlich", erklärte Organisator Hans Gschwendtner von Goldbergers Management.

Dass der Talentecup durchaus nachhaltig ist, beweist Goldberger mit folgenden Zahlen: Mit Stolz verweist der ehemalige ÖSV-Adler darauf, dass im Vorjahr 42 Kinder nach einem Schnuppertag begonnen haben, in einem Verein aktiv Ski zu springen. Und auch im Spitzensport sind die ersten Goldi-Cup-Absolventen inzwischen angekommen: Darunter befinden sich Weltcupspringer wie der Bischofshofner Jan Hörl und die Saalfeldnerin Lisa Eder oder Junioren-Weltmeister Peter Resinger aus Schwarzach.