Der Kärntner Adrian Pertl hat am Samstag den alpinen Ski-Europacup-Slalom in Jaun (Schweiz) gewonnen. Der 23-Jährige, der in Kitzbühel mit Rang acht aufgezeigt hatte, setzte sich 0,39 Sekunden vor dem Norweger Atle Lie McGrath und 0,51 vor Federico Liberatore aus Italien durch. Im ersten Bewerb am Freitag war Pertl Dritter geworden.

Quelle: APA