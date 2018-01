Agentenjagd folgt Eisparty

Mit zwei abwechslungsreichen Choreografien misst sich das Salzburger Synchron-Team Sweet Mozart beim 8. Mozart Cup im Volksgarten mit den besten Eiskunstlaufgruppen der Welt.

Für die Weltmeisterschaft Anfang April in Stockholm haben sich die Synchron-Ladies von Sweet Mozart längst qualifiziert. Wie abwechslungsreich ihre seit vorigem Sommer erarbeiteten Choreografien sind, wollen die Salzburger Damen ab heute, Freitag, beim 8. Mozart Cup im Volksgarten unter Beweis stellen.

"Wir feilen ständig an unseren Programmen und haben uns auch bei der österreichischen Meisterschaft bei den Wertungsrichtern erkundigt, wo wir uns noch verbessern können", erklärt Violette Ivanoff, die das 16-köpfige Team als Kapitänin aufs Eis führt. Im Kurzprogramm am Freitag legen Sweet Mozart mit einer "Straßenparty" los. "Da heißt es abshaken und feiern auf dem Eis", erläutert Ivanoff, die dann am Samstag in der Kür vor ihren Kolleginnen flüchten wird. "Da zeigen wir eine kleine Agentengeschichte mit Verfolgungsjagd", verrät die 20-Jährige.

Mit den absoluten Topteams wird die Salzburger Truppe beim mit 1600 Startern größten Eiskunstlauf-Event der Welt nicht mithalten können. So kündigt auch Ivanoff an: "Wir wollen vor allem eine gute Show abliefern."