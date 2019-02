Ager, Gritsch, Haaser und Siebenhofer starten in Kombination

Christina Ager, Franziska Gritsch, Ricarda Haaser und Speed-Spezialistin Ramona Siebenhofer werden am Freitag in Aare die Alpine Kombination bei der Ski-WM in Aare bestreiten. Für die 21-jährige Gritsch wird es der erste WM-Einsatz, beste Weltcup-Platzierung der Tirolerin ist Rang 12 im Slalom von Zagreb im Jänner 2019.

SN/APA (AFP)/JURE MAKOVEC Ricarda Hasser werden beim ÖSV die besten Chancen eingeräumt