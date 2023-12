Ager Trainingsschnellste in St. Moritz, Ortlieb Dritte

Christina Ager hat am Mittwoch im ersten Abfahrts-Training der alpinen Ski-Damen in St. Moritz die schnellste Zeit erzielt. Die Tirolerin war 0,48 Sekunden schneller als die Slowenin Ilka Stuhec, dahinter folgte mit Nina Ortlieb (+0,63) eine weitere ÖSV-Läuferin. Außerdem landeten auch Ariane Rädler als Sechste (+0,93) und Lena Wechner als Achte (+1,14) unter den Top Ten.

Ager mit bester Trainingszeit in St. Moritz

In St. Moritz stehen am Freitag und Sonntag jeweils ein Super-G und am Samstag eine Abfahrt auf dem Programm.