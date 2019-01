Aigner schaffte Sapporo-"Hattrick" im Kontinentalcup

Skispringer Clemens Aigner hat am Sonntag den "Hattrick" im Kontinentalcup in Sapporo geschafft. Der 25-jährige Tiroler gewann auch den dritten Bewerb auf der großen Okurayama-Schanze, die kommendes Wochenende Weltcup-Schauplatz sein wird. Da dürfte Aigner die Chance bekommen, sich mit den Besten zu messen.

Am Sonntag setzte er sich mit Bestnoten in beiden Sprüngen 2,6 Punkte vor dem Norweger Robin Pedersen durch und baute mit dem vierten Sieg in den jüngsten fünf Bewerben seine Gesamtführung aus.

