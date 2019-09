Alaba bedauert möglichen Rücktritt von "Legende" Hirscher

David Alaba bedauert den aller Voraussicht nach bevorstehenden Rücktritt von Marcel Hirscher vom alpinen Ski-Rennsport. "Es ist natürlich sehr schade für uns Österreicher, wenn so eine Legende zurücktritt", erklärte der Fußball-Star von Bayern München am Dienstag im Camp des Nationalteams in Saalfelden. "Er hat über ein Jahrzehnt sehr, sehr erfolgreich das betrieben, was er getan hat."

SN/APA/ROBERT JAEGER David Alaba wünscht Hirscher alles Gute