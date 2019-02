Alle Kraft voraus für Gold - Zuletzt vor 32 Jahren titellos

Ein Slalom-Quintett mit Marcel Hirscher an der Spitze soll am Sonntag in Aare verhindern, dass Österreich zum sechsten Mal in der Geschichte ohne Goldmedaille von einer Alpinski-WM abreist. Das schlimmste Szenario für die Alpenrepublik trat auch bereits 1931 in Mürren (0/2/1), 1937 in Chamonix (0/1/0), 1966 in Portillo (0/1/2), 1985 in Bormio (0/4/1) und 1987 in Crans Montana (0/3/1) ein.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI Wieder einmal ruhen alle Hoffnungen auf Marcel Hirscher