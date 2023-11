Alle sechs ÖSV-Springer für Ruka qualifiziert - Aigner 4.

Beim Weltcup-Auftakt der Skispringer in Ruka sind alle sechs Österreicher am Samstag (16.15 Uhr/2. Durchgang live ORF 1) dabei. In der Qualifikation setzte sich am Freitag der Deutsche Andreas Wellinger mit 144 Metern 2,3 Zähler vor dem Schweizer Gregor Deschwanden durch. Bester Österreicher war Clemens Aigner nach einem 142,5-m-Satz als Vierter, Daniel Tschofenig (139) wurde Achter.

BILD: SN/APA/AFP/JURE MAKOVEC Stefan Kraft hatte Schrecksekunde in Quali/Archiv

Jan Hörl (17./131), Michael Hayböck (20./130) unmittelbar vor dem Weltcup-Gesamtzweiten der Vorsaison Stefan Kraft (127) und Manuel Fettner (30./126) kamen ebenfalls sicher weiter. Wobei es bei Kraft nicht ganz so sicher ausgesehen hatte. Der Gewinner beider Trainingsdurchgänge musste in der Quali eine Schrecksekunde überstehen. "Jetzt hat es mich auch gerissen. Es hat schon der Anlauf sehr gestoppt. Ich habe da ein paar Mal den Schwerpunkt verloren, weil es war doch sehr viel Schnee in der Spur." Danach habe er eine Böe erwischt, den Sprung aber noch gut herunter gerettet. Für die Konkurrenz traut sich Kraft einiges zu. "Ich freue mich. Ich sehe, dass alles da ist. Mit dem Quäntchen Glück und zwei coolen Sprüngen ist viel möglich."