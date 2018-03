Alle sechs ÖSV-Adler für Lahti-Bewerb qualifiziert

Alle sechs österreichischen Skispringer haben in Lahti die Qualifikation für den Weltcup-Bewerb am Sonntag geschafft. Mit Abstand bester ÖSV-Athlet in der Ausscheidung am Freitag war Doppelweltmeister Stefan Kraft (124 m) als Sechster. Den Sieg sicherte sich Olympiasieger Kamil Stoch (134,5) vor seinem polnischen Landsmann Dawid Kubacki (130,5) und dem Deutschen Markus Eisenbichler (128).

Gregor Schlierenzauer (18.), Michael Hayböck (20.) und Clemens Aigner (26.) sicherten sich problemlos Plätze im Hauptfeld des Einzelbewerbes. Manuel Fettner (41.) und Clemens Leitner mit einer Punktlandung als 50. sind ebenfalls dabei. Am Samstag geht am WM-Schauplatz von 2017 als erster Wettkampf nach den Olympischen Spielen ein Teambewerb in Szene. ÖSV-Cheftrainer Heinz Kuttin nominierte dafür Kraft, Schlierenzauer, Hayböck und Aigner. Die in der Qualifikation abgeschlagenen Fettner und Leitner müssen hingegen zuschauen. (APA)