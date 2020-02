Alpine Herren-Kombi in Hinterstoder auf Sonntag verlegt

Das Sturmtief "Bianca" hat für ein verändertes und verlängertes Programm der Hinterstoder-Rennen im alpinen Ski-Weltcup der Herren gesorgt. Die Rennen sollen nun in der Reihenfolge Super-G (Samstag), Kombination (Sonntag) und Riesentorlauf (Montag) stattfinden. Darauf einigten sich die diversen Partner nach der wetterbedingten Absage der Kombination am Freitag.

Der dritte und letzte Kombinationswettkampf der Saison, der möglicherweise auch mitentscheidend für den Gesamtweltcup ist, wurde nicht aufgegeben. Der Führende Alexis Pinturault hat damit seine sechste Kombi-Kugel noch nicht fix in der Tasche. Angesichts der Situation im Gesamtweltcup, wo der Franzose als Dritter 124 Punkte hinter dem Führenden Norweger Aleksander Aamodt Kilde liegt, wird Pinturault mit der Verschiebung allerdings gut leben können. Für den Österreicher Matthias Mayer ist die kleine Kugel-Chance immerhin ebenfalls gegeben. Der Sieger von Wengen wird am Sonntag versuchen, seine 80 Punkte Rückstand aufzuholen.

Die Absage am Freitag kam trotz der Bemühungen von 150 Pistenarbeitern früh und ohne Zuwarten. Schon am Vortag hatte es mit Blick auf extreme Windböen starke Zweifel an der Austragung des ersten von drei Rennens im Stodertal gegeben. "So wie es mir geschildert worden ist, ist die schnelle Absage richtig", sagte Österreichs Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher. Er sprach von 15 bis 20 Zentimeter Neuschnee und Windverfrachtungen im oberen Teil der Piste. "Das wäre viel Arbeit gewesen." Die Situation im unteren Abschnitt war allerdings dramatischer. "Dort hat es die ganze Nacht geregnet und dann noch draufgeschneit - also abgedeckt. Sie bringen die Piste unmöglich her, es geht nicht."

Das Rennprogramm in Hinterstoder wird somit um einen Tag verlängert. Der Super-G am Samstag um 12.30 Uhr steht unverändert im Programm. Die Kombination am Sonntag wird nun wieder in der Reihenfolge erst Super-G (9.45), dann Slalom (12.45) ausgetragen. Der Riesentorlauf findet ab 9.30 bei freiem Eintritt statt.

