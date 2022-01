Als Daniel Huber noch Skisprung-Exot war

Sein erster Trainer Florian Greimel erinnert sich an die Anfänge 2001.

Der Sieg beim Tourneefinale in Bischofshofen versetzte nicht nur Daniel Huber selbst in einen emotionalen Ausnahmezustand, sondern auch viele Wegbegleiter in seiner Heimatgemeinde Seekirchen. Wie seinen "Entdecker" Florian Greimel, der vor 21 Jahren die exotische Idee hatte, in dem alpinlastigen Skiclub Seekirchen eine kleine Gruppe draufgängerischer Skispringer zu trainieren.

Die Karriere von Daniel Huber beginnt im Jänner 2001. Damals organisierte Vereinstrainer Greimel einen Kindersprungtag beim Kesselmannlift in Faistenau. Auf einer eigenhändig erbauten Fünf-Meter-Schanze machte der damals achtjährige Daniel ...