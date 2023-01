Als Halvor Egner Granerud splitternackt sprang

Halvor Egner Granerud ist nicht nur 16-facher Weltcupsieger und Favorit auf den Tournee-Gesamtsieg, sondern ein junger Mann mit vielen Facetten. So arbeitete der 26-jährige Norweger, ehe sich im Springerzirkus die ersten Erfolge einstellten, nebenbei als Kindergärtner in Trondheim. Er hat als Urenkel des in Norwegen bekannten Kinderbuchautors und -illustrators Thorbjørn Egner (1912-1990) auch eine gewisse Affinität zu Kunst und Kultur.

Vor allem aber liebt Granerud das Skispringen. So sehr, dass er als 16-Jähriger in Oslo einmal nackt über eine 60-Meter-Schanze sprang. Durch seine Jugendeskapade - die Idee entstand offenbar spontan bei einer gemeinsamen Grillfeier mit Freunden - erlangte Granerud in seiner Heimat erstmals Bekanntheit. Denn sein "Nakenhopperen" (übersetzt: "nackter Skispringer") filmte ein Kollege mit einer Helmkamera. Bis heute ist das Video auf YouTube zu finden. Warum? Weil Granerud das Filmchen, auf dem er splitternackt auf dem Midtstubakken am Holmenkollen zu sehen ist, verkauft hat, fehlen ihm die Rechte daran. Heute meint er mit einem verschmitzten Lächeln, er hätte damals wohl mehr Geld verlangt, wenn er gewusst hätte, dass dieses Video so durch die Decke geht. Aktuell sind es 154.000 Aufrufe.