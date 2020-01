Als Team gelang den Lokalmatadoren die Revanche

Claudia Riegler und Andreas Prommegger wurden beim Snowboardweltcup in Gastein erst im Finale gestoppt. Für die Routiniers ist das kein Trostpreis, sondern Motivation für die Jagd nach Kristall.

Am Dienstag hatten beide Snowboard-Aushängeschilder ein schmerzvolles Aus beim Heimweltcup in Bad Gastein zu verarbeiten. Vorjahressiegerin Claudia Riegler scheiterte beim Parallelslalom in der Qualifikation, Andreas Prommegger flog im Achtelfinale spektakulär ab. "Aber egal, was war oder kommt. Im Team sind wir stark, es ist einer für den anderen da. Ein sehr versöhnlicher Abschluss", strahlte Riegler am Mittwoch wieder mit der Sonne um die Wette, nachdem die beiden erst im Mixed-Finale von Deutschland bezwungen werden konnten. Von Stefan Baumeister und Ramona Hofmeister, die mit dem Gastein-Double ihren fünften Weltcupsieg in Folge perfekt machte.

Vor allem der dreifache Gesamtweltcupsieger Prommegger, der bis spät in die Nacht am lädierten Rücken behandelt worden war, zeigte groß auf. Im Viertelfinale fing er seinen Kontrahenten noch ab und auch im Finale krönte er beinahe seine Aufholjagd. "Am liebsten gehe ich mit ein bisschen Rückstand ins Rennen, da kann man voll attackieren", zwinkerte er seiner Partnerin zu. Die Pongauer Routiniers, die es im "Mixed-Doppel" auf 85 Jahre bringen, freuten sich nicht weniger als über einen Einzel-Podestplatz. "Die Kristallkugel, die wir 2018 zusammen im Team gewonnen haben, zählt gleich viel wie jede andere", stellt Prommegger punkto Wertigkeit klar.

Quelle: SN