Am Holmenkollen zur Glückseligkeit: Kraft, Kreuzer und Co. setzen Glanzlichter

Skispringerin Chiara Kreuzer feierte im "nordischen Mekka" ihren größten Karrieresieg, Langläuferin Teresa Stadlober einen historischen vierten Platz. Und Stefan Kraft erhielt aus den Händen von König Harald V. eine ehrenvolle Auszeichnung.

Weltcup-Premiere am Holmenkollen: Erstmals absolvierten die Frauen die 50-km-Distanz.

Chiara Kreuzer segelte in Oslo zwei Mal auf das Podium.

Holmenkollen-Sieger Stefan Kraft zu Gast in der königlichen Loge bei Harald V.

Eine Woche nach der WM in Planica war der Holmenkollen in Oslo Schauplatz eines nordischen Weltcup-Spektakels, das einer Mini-WM glich. Für Österreichs Athleten gab es vor den Augen des norwegischen Königs zahlreiche Podestplätze und noch mehr bleibende Erinnerungen.

Skispringen

Die Lufthoheit in Oslo gehörte Salzburgs Adlern: Chiara Kreuzer lieferte am Holmenkollen mit den Plätzen eins (Samstag) und zwei hinter der Slowenin Ema Klinec (Sonntag) das wohl beste Weltcup-Wochenende ihrer Karriere ab und mischt damit auch in ...