Andrea Mayr erneut Weltmeisterin

Sport-Multitalent Andrea Mayr hat am Mittwoch ihren WM-Titel im Skibergsteigen in der Disziplin Vertical erfolgreich verteidigt. Die Oberösterreicherin (39) gewann in Villars-sur-Ollon in der Schweiz vor der Französin Axelle Gachet Mollaret und der Schweizerin Victoria Kreuzer.

SN/nathalie tardy Andrea Mayr.