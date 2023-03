Andreas Prommegger: Auf WM-Gold sollen Kristallkugeln folgen

Österreichs Parade-Snowboarder geht aussichtsreich ins Saisonfinale in Rogla und Berchtesgaden. Der St. Johanner fährt in drei Rennen um Gesamt- und Disziplinenweltcup.

Andreas Prommegger fährt am Mittwoch in Rogla um den Gesamt- und Riesentorlaufweltcup.

Andreas Prommegger carvt auch in dieser Saison auf der Erfolgswelle, die ihn in den letzten zwei Einzelrennen zum Gesamtweltcupsieg tragen soll. Mit dem Selbstvertrauen von Gold und Silber bei der WM in Georgien, mit nur drei Punkten Rückstand sowie mit der nötigen Lockerheit geht Österreichs Parade-Snowboarder am Mittwoch (Qualifikation 9 Uhr, K.o.-Finale 13 Uhr/live ORF Sport+) beim Riesentorlauf in Rogla an den Start.

In Slowenien bahnt sich Teil eins eines zu erwartenden Krimis um die große Kristallkugel an. ...