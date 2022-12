Andreas Prommegger ist mit 42 die Nummer eins: "Ich bin fitter denn je"

Der Salzburger gibt im Snowboardweltcup weiter das Tempo vor. Sein Erfolgsgeheimnis im hohen Profisportler-Alter?

Nach seinem Sieg in Carezza ist Andreas Prommegger in Cortina d'Ampezzo um 13 Hundertstelsekunden am zweiten Riesentorlauf-Triumph innerhalb von drei Tagen vorbeigeschrammt. Mit den SN sprach Österreichs Parade-Snowboarder über seinen Lauf, sein Alter und sein weiter nicht absehbares Karriereende.

Vollends zufrieden oder ist auch Ärger über den knapp verpassten zweiten Sieg dabei? Andreas Prommegger: Bis ins Finale habe ich mir den Kurs (der Bessere der Qualifikation bekommt das Wahlrecht, Anm.) aussuchen können und war auf Blau sehr souverän ...