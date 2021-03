Andreas Prommegger: "Olympia und dann ist Schluss"

Der Parade-Snowboarder, der heuer zwei Mal am großen Triumph vorbeischrammte, hängt noch eine letzte Saison an.

Mit WM-Silber und Rang zwei im Gesamtweltcup blickt Andreas Prommegger auf eine abermals erfolgreiche Saison zurück. Das Hundertstelglück soll für den 40-jährigen St. Johanner zum Abschluss seiner Karriere bei den Olympischen Spielen in Peking zurückkehren.

Zwei Hundertstel schneller und Sie hätten zum vierten Mal die große Kristallkugel in Händen gehalten. Andreas Prommegger: Am Anfang habe ich mich natürlich geärgert. Es wäre die Krönung gewesen, aber ich darf auch so auf eine super Saison zurückblicken. Sonst wirst du auch ...