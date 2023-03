Andreas Prommegger schrammt sechs Hundertstel an der Krönung vorbei

Glück kommt im Mixed-Team zurück

Prommegger hingegen erlebte ein Déjà-vu. Schon am Mittwoch in Rogla fehlten vier Hundertstel auf den Gewinn der kleinen Kristallkugel im Riesentorlauf. "Ich habe alles selbst in der Hand gehabt. Es ist sicher auch Pech dabei, wenn du zwei Wertungen um ein paar Hundertstel nicht gewinnst, aber das ist der Sport und damit kann ich leben", sagte Prommegger. Natürlich auch deshalb, weil er vor wenigen Wochen mit Gold und Silber von der WM in Georgien heimgekehrt war.

Und schließlich durfte der dreifache Gesamtweltcupsieger am Final-Wochenende doch noch jubeln und zwar mit Daniela Ulbing über den Gewinn des Teamweltcups - die bereits achte Kristallkugel seiner Karriere. "Ich habe nach den Einzelrennen schon gehadert, daher bin ich jetzt erleichtert, dass das Glück im Team auf meiner Seite war." Ulbing/Prommegger reichte nach einem ersten und zweiten diesmal ein neunter Platz zum Gesamtsieg.

Prommegger und Riegler machen wohl weiter

Der Salzburger blickt damit auf eine sehr erfolgreiche Saison zurück, der eben nur die Krönung fehlte: "Wenn du bis zum Schluss um jede Kugel kämpfst, dann musst du schon viel richtig gemacht haben. Und als Weltmeister und Vizeweltmeister ist es sowieso eine super Saison - egal, was dann noch kommt." Was in seiner Karriere noch kommt? "Ich habe mehr Spaß denn je und es spricht nichts dagegen, dass die sportliche Reise weitergeht." In dieselbe Richtung geht es bei Claudia Riegler, die in Berchtesgaden Neunte und Zehnte wurde. Auch die 49-Jährige wird ihre Karriere aller Voraussicht nach fortsetzen.