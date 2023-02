Snowboard-Weltmeister Andreas Prommegger über Chaos, Risiko und Emotionen - und was in der Karriere des 42-Jährigen noch folgen kann.

Mit Gold und Silber ist Andreas Prommegger von der Snowboard-WM in Bakuriani, Georgien, heimgekehrt. Am Donnerstagvormittag, als ihn die SN am Telefon erreichten.



Wie wird ein Weltmeister eigentlich von der Familie empfangen? Prommegger: Gar nicht. Die Kinder sind in der Schule und meine Frau hat einen Termin (lacht). Aber wir werden sicher noch anstoßen. Ganz gemütlich, weil in den nächsten Tagen muss ich mal runterkommen.

Lassen Sie die WM noch einmal kurz Revue passieren. Empfangen hat ...