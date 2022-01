Andreas Widhölzl im Interview: "Dieser Sieg ist ein Booster für Daniel Huber"

Skisprung-Cheftrainer Andreas Widhölzl zieht nach einer für den ÖSV turbulenten Vierschanzentournee Bilanz.

Keine 48 Stunden nach dem großen Tourneefinale steht am Samstag (16 Uhr) auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen schon der nächste Weltcupbewerb für die Skispringer auf dem Programm. ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl hat dafür Stefan Kraft, Jan Hörl, Philipp Aschenwald, Manuel Fettner, Daniel Tschofenig, Clemens Aigner und natürlich Daniel Huber, den umjubelten Sieger des Dreikönigsspringens am Donnerstag, nominiert. Am Sonntag (16 Uhr) folgt in Bischofshofen ein Teambewerb.

