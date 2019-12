Angeführt von Kraft: ÖSV-Akteure bereit für Tournee

Österreichs Skispringer fühlen sich bereit für die Vierschanzentournee. "Es wäre wieder einmal Zeit, dass ein Österreicher die Tournee gewinnt. Die Chancen sind da", sagte Stefan Kraft einen Tag vor dem Auftakt, der Qualifikation in Oberstdorf am Samstag (16.30 Uhr/live ORF1). Er führt ein siebenköpfiges ÖSV-Team in die 68. Auflage der Traditionsveranstaltung.

SN/APA (Keystone)/URS FLUEELER Stefan Kraft gehört zu den Tournee-Favoriten