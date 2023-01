Angeschlagener Stefan Kraft fliegt allen davon - Griss um die WM-Startplätze

Der ÖSV-Adler gewann mit 233 Metern die Qualifikation für den Skiflug-Weltcup am Kulm. In der Nacht davor hatte er noch Schüttelfrost.

Eine Grippewelle hat Österreichs Skispringer zum ungünstigsten Zeitpunkt erwischt. Beim Heim-Weltcup am Kulm ist für die erkrankten Michael Hayböck und Daniel Tschofenig an ein Skifliegen nicht zu denken. Stefan Kraft und Manuel Fettner nahmen die Qualifikation am Freitag körperlich geschwächt in Angriff, was zum Glück aber keinen Einfluss auf ihre Leistungen hatte. Kraft konnte die Ausscheidung mit einem 233-Meter-Flug vor dem Deutschen Andreas Wellinger (230,5 m) und dem norwegischen Tourneesieger Halvor Egner Granerud (229,5 m) sogar gewinnen. Insgesamt schafften neun ...