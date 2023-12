Anna Andexer startet mit Triumph in den Winter

Biathletin Anna Andexer ist bereit, in die Fußstapfen von Lisa Hauser zu treten. Die Junior-Cup-Gewinnerin der Vorsaison aus Saalfelden hat auch das erste Rennen in diesem Winter gewonnen.

Biathletin Anna Andexer gehört dem Salzburger Wintersport-Olympiakader an.

Während die Routiniers um Weltmeisterin Lisa Hauser bei den Heim-Weltcuprennen um Spitzenplätze kämpfen, zeigt die nächste Biathlon-Generation im ÖSV beim Junior-Cup groß auf. In Pokljuka (SLO) holte sich Anna Andexer am Samstag den Sieg im Sprint. Die Saalfeldnerin war im vorigen Winter bereits Gesamtsiegerin des Junior-Cups und macht nun gleich zum Auftatk der neuen Saison dort weiter, wo sie aufgehört hat. Die 20-jährige Polizeisportlerin blieb am Schießstand fehlerfrei und setzte sich vor vier Französinnen durch. Mit einem starken Finish ließ sie Voldiya Galmace-Paulin um 7,2 Sekunden hinter sich.

Die Steirerin Leonie Pitzer kam auf Platz 14. Wilma Anhaus, Clubkollegin von Siegerin Anna Andexer, musste sich nach zwei Fehlschüssen mit dem 38. Rang begnügen.