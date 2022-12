Anna Andexer Zweite im Sprint im IBU Junior Cup

Großer Erfolg für Biathlontalent Anna Andexer im IBU Junior Cup: Die 19-jährige Saalfeldnerin lief im Sprint von Obertilliach auf den zweiten Platz.

Der Schützling von Altmeister Alfred Eder schoss bei dem Rennen der Nachwuchsserie am Samstag fehlerfrei und hatte im Ziel 20,2 Sekunden Rückstand auf Siegerin Anaelle Bondoux (FRA). Erst am Freitag hatte Andexer zusammen mit Lukas Haslinger, ebenfalls aus Saalfelden, den zweiten Platz in der Single-Mixed-Staffel geholt.

Andexer hat in dieser Saison bereits einen Sieg zu Buche stehen, sie hatte sich auch auf der ersten Station in Martell (ITA) im Massenstart durchgesetzt.

Im Sprint der Burschen wurde Lukas Haslinger 15., sein Saalfeldner Clubkollege Fabian Müllauer war auf Platz 13 bester Österreicher.