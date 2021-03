Anna Gasser im Big Air WM-Vierte

Olympiasiegerin Anna Gasser hat bei der Snowboard-WM in Aspen auch im Big Air die Medaillenränge verpasst. Die 29-jährige Kärntnerin belegte am Dienstag Rang vier, auf Bronze fehlten der Qualifikationssiegerin 4,5 Punkte. Damit bleibt es bei ihrer WM-Ausbeute von Silber im Slopestyle 2015 und Gold 2017 in Big Air. Bei den aktuellen Titelkämpfen in den USA war sie im Slopestyle Sechste geworden.

SN/APA (AFP/Getty/Archiv)/EZRA SHAW Keine WM-Medaille für Gasser

Im Big Air war Gasser war als Titelverteidigerin an den Start gegangen. 2019 war sie zwar für die WM in Park City verletzt ausgefallen, der Bewerb hatte dann aber aufgrund von Wetterkapriolen nicht stattgefunden. In Aspen wurde sie nun aber doch entthront. Im Finale der besten acht mit jeweils drei Versuchen, von denen die besten zwei in die Wertung kommen, setzte sich die Millstätterin zunächst mit einen sauber gelandeten Sprung auf Rang vier. Ein verunglückter zweiter Durchgang mit einem Sturz warf sie auf Rang sechs zurück. Ihr guter Finalsprung reichte schließlich nicht mehr, um sich mit insgesamt 170,25 Punkten noch in die Medaillenränge zu schieben. Diese belegten die Kanadierin Laurie Blouin (177,75) vor Slopestyle-Weltmeisterin Zoi Sadowski-Synnott (176,75) aus Neuseeland und der Japanerin Onitsuka Miyabi (174,75).