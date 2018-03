Anna Gasser nach Finalabsage Slopestyle-Zweite bei US Open

Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser hat im Slopestyle-Bewerb der US Open den zweiten Platz belegt. Das Finale am Freitag in Vail musste wegen zu starkem Wind abgesagt werden, womit das Ergebnis des Semifinales gewertet wurde. Eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt war nicht möglich. Die 26-jährige Kärntnerin landete daher mit 80,95 Punkten hinter der US-Amerikanerin Jamie Anderson.

