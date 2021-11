Anna Gasser:"Oft habe ich zu viel riskiert"

Snowboarderin Anna Gasser über ihre erfolgreiche Karriere, das letzte große Ziel und warum sie im fortgeschrittenen Snowboard-Alter immer noch Vorreiterin ist.

Die Kärntnerin hat alles gewonnen und gehört zu den Ikonen der Freestyle-Szene. Den SN erklärt sie, was sie als 30-Jährige nun anders macht und was in ihrer TV-Doku (Montag, 22.30 Uhr/ServusTV) zu sehen ist.

Von wem stammt die Idee für den Film? Anna Gasser: Red Bull ist auf mich zugekommen. Ich habe lange überlegt, weil auch Privates gezeigt wird. Und das Projekt war sehr zeitaufwendig, hat drei Jahre gedauert. Aber letztlich ist es ein guter Zeitpunkt für eine ...