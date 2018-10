Anna Veith angriffslustig: "Ich habe mich sehr gesteigert"

Zwölf Tage vor dem Weltcupauftakt strahlt Österreichs Skistar Anna Veith viel Zuversicht aus. Die Salzburgerin über ihren Speed, ihr Herzensprojekt und ihre Mitstreiter im Rampenlicht.

Auch wenn die Temperaturen dieser Tage den Winter noch in weiter Ferne erscheinen lassen, die nächste Skisaison kommt bestimmt. Für die Rennläufer schon in zwölf Tagen. Traditionell wurde am Freitagabend mit der Einkleidung und Präsentation der neuen Outfits der offizielle Countdown zum Weltcupauftakt in Sölden eingeläutet. Die SN trafen im Europark eine bestens gelaunte Anna Veith voller Tatendrang. Österreichs Topstar über …