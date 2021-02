Ex-Skistar Anna Veith und ihr Ehemann Manuel erwarten Nachwuchs. Das postete die Salzburgerin auf ihrem Instagram-Account.

Die ehemalige Skiläuferin Anna Veith erwartet ihr erstes Kind. "Liebe im Bauch", übertitelte die 31-jährige Salzburgerin am Montag in sozialen Netzwerken ein Foto, auf dem sie mit einem leicht gerundeten Bauch erkennbar ist und das sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Manuel Veith zeigt. "Wir werden Mama und Papa", schrieb Veith. "Wir sind so dankbar und voller Liebe."

Der zweifachen Weltcup-Gesamtsiegerin, die sich offenbar in der 20. Schwangerschaftswoche befindet, wurde online eifrig gratuliert. So stellten sich unter anderen die Ex-Kolleginnen Michaela Kirchgasser und Nicole Schmidhofer oder Gregor Schlierenzauer als Gratulanten ein.

Die 31-jährige Olympiasiegerin hat im vorigen Frühjahr ihren Rücktritt vom aktiven Rennsport erklärt. Sie lebt mit ihrem Ehemann Manuel, einem Hotelier und ehemaligen Snowboarder, in Rohrmoos bei Schladming.

Als Skifahrerin hat die in Adnet aufgewachsene Anna Veith, gebürtige Fenninger, die Fans bewegt wie sonst kein weiblicher österreichischer Skistar der jüngeren Vergangenheit. Als junges Talent war sie bereits als "neue Annemarie Moser-Pröll" gefeiert worden. Mit diesem Druck kam sie lang nicht zurecht. Den Durchbruch brachte der Weltmeistertitel in der Superkombination 2011 in Garmisch. Es folgten ihre besten Jahre mit zwei Weltcup-Gesamtsiegen 2014 und 2015, Olympiagold und -silber in Sotschi 2014 (Super G und Riesentorlauf) sowie Doppelgold bei der WM 2015 in Vail in Super G und Riesentorlauf. Beim Gewinn der großen Kugeln posierte sie im Duett mit Marcel Hirscher, viele Jahre nach den ersten gemeinsamen Siegerfotos von Kinderrennen. Die Karrieren der beiden Tennengauer waren früh parallel und steil nach oben verlaufen.

Streit mit dem ÖSV bewegte die Nation

Zur selben Zeit eskalierte jedoch auch ein Streit mit dem ÖSV, in dem es um Sponsoren-Deals und die Aufstellung eines persönlichen Betreuerteams ging. Ein Rücktritt oder ein Verbandsausschluss standen im Raum. In der Folge arrangierte sie sich mit dem Verband und trennte sich von ihrem damaligen deutschen Manager. Dass in der schlimmsten Phase der Querelen über einen Nationenwechsel nach Deutschland spekuliert worden war, hat Anna Veith später in ihrer Biografie "Zwischenzeit" mit Schmunzeln kommentiert. Schließlich hatte die als Kind am Dürrnberg lebende kleine Anna tatsächlich ihre ersten Rennen noch für einen bayerischen Skiclub bestritten.

Im Herbst 2015 leitete ein Kreuzband- und Patellasehnenriss eine Serie schwerer Verletzungen ein. Sie kämpfte sich zurück, feierte wieder Weltcupsiege und verpasste bei Olympia 2018 in Pyeongchang Super-G-Gold nur um eine Hundertstelsekunde. Dazwischen hatte sie 2016 ihren langjährigen Lebensgefährten Manuel Veith geheiratet.

Nach einem weiteren Kreuzbandriss im Jänner 2019 kehrte Veith im Winter 2019/20 noch einmal in den Weltcup zurück, wo es aber nicht mehr für die absolute Spitze reichte. Seit 23. Mai 2020 ist Anna Veith "Skipensionistin", mit der Familiengründung beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt für sie.

Quelle: SN